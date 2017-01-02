В Ида-Вирумаа два автомобиля вылетели в кювет

Первое ДТП произошло в 11 часов утра в Йыхви, на 17 километре дороги Кохтла-Ярве-Кукрузе-Таммику, где 75-летний мужчина потерял управление машиной Ford Galaxy и вылетел в кювет.

Пассажиры, женщины в возрасте 79 и 54 лет, были доставлены в отделение экстренной медицины Ида-Вируской Центральной больницы для проверки здоровья.

Второе ДТП случилось в 12.05 в Вайвара, на 195 километре шоссе Таллинн-Нарва, где 62-летняя женщина потеряла управление автомобилем Volkswagen Polo и вылетела в кювет. Водитель доставлен в отделение экстренной помощи больницы Пуру.