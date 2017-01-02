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Полиция задержала за сутки 33 нетрезвых водителей

Rus.Postimees.ee
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По сообщению Департамента полиции и погранохраны Эстонии, за минувшие сутки в различных регионах страны были задержаны 33 нетрезвых водителя.  

По предварительным данным, у 32 задержанных были выявлены признаки алкогольного опьянения, а у одного - наркотического. 

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года.

В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.

Автомобиль может быть конфискован как средство осуществления преступления.

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