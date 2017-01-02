Инспектор по охране окружающей среды застрелил редкий вид оленя без лицензии

Обстоятельства произошедшего расследует Инспекция по охране окружающей среды, начато производство. Специались по связям с общественностью Инспекции окружающей среды Лейли Туул сказала Lääne Elu, что инспектор по охране окружающей среды 10 декабря принял участие в охоте вместе с Обществом охотников Martna на благородного оленя, на отстрел которого у общества отсутствовало разрешение.

Случившееся расследует Харьюское отделение инспекции, поскольку сам Арсени Эллер работает в бюро Ляэнемаа. Эллер сказал в понедельник, что на данном этапе расследования не хочет давать комментарии.