3. Январь 2017 09:10
В декабре эстонские врачи-специалисты направили правительству и Рийгикогу обращение с призывом немедленно разработать новую модель финансирования здравоохранения, поскольку сейчас эстонская медицина находится в кризисе. "Проблема кроется в самой системе финансирования, поскольку медицинские расходы оплачиваются исключительно за счет социального налога", - сказал в новостях на Радио 4 руководитель Союза больниц Урмас Суле, пишет Rus.Err.
На сегодняшний день из Рийгикогу уже поступил ответ на обращение врачей, и в ближайшем будущем должно начаться обсуждение сложившейся ситуации.
Стоит отметить, что одним из возможных вариантов выхода из сложившегося положения мог бы стать переход от бесплатного здравоохранения к платному. При этом уже сейчас почти четверть медицинских услуг в Эстонии люди оплачивают самостоятельно.
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