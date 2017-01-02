На сегодняшний день из Рийгикогу уже поступил ответ на обращение врачей, и в ближайшем будущем должно начаться обсуждение сложившейся ситуации.

Стоит отметить, что одним из возможных вариантов выхода из сложившегося положения мог бы стать переход от бесплатного здравоохранения к платному. При этом уже сейчас почти четверть медицинских услуг в Эстонии люди оплачивают самостоятельно.