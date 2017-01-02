Мило или перебор? Смотрите, в каком забавном наряде Эвелин Ильвес гуляет по Таллинну в новом году (4)

По мнению Клавана, в эпизоде с первым пропущенным мячом ему следовало действовать иначе. «Сегодня была неважная игра, а в ситуации с пенальти я был нерасторопен. Надо выбросит все из головы и двигаться дальше», - сообщил Клаван в Instagram. В комментариях к записи болельщики "Ливерпуля" призывали Клавана не расстраиваться из-за ситуации с пенальти, отмечая, что все допускают ошибки.

На 19-й минуте Деян Ловрен сделал навес во вратарскую, откуда Дэниел Старридж головой переправил мяч под перекладину. Шесть минут спустя Джермейн Дефо с пенальти четко пробил в нижний угол ворот за фол на Ибраиме Дидье Ндонге, который совершил Рагнар Клаван.

В середине второго тайма Альберто Морено выполнил подачу с углового, мяч после рикошета отскочил к Садио Мане, который с нескольких метров поразил ворота «Сандерленда». На 84-й минуте Дефо с пенальти, назначенного за игру рукой Мане, уверенно развёл мяч и вратаря по разным углам.

«Ливерпуль» (44 очка) занимает 2-е место в АПЛ и отстает от «Челси» на 5 баллов, сыграв на матч больше. «Сандерленд» (15) идет 18-м.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.