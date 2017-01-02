Вымогательство на интимных фотографиях

Второй участнице этого разговора происходящее очень нравилось, несмотря на то, что она ни разу не встречалась в Сеппом и даже не знала его настоящего имени. В Facebook он общался под псевдонимом Loll Nipitiri.

В течение нескольких дней между Сеппом и женщиной происходил горячий флирт, в процессе которого мужчина высказывал одни лишь непристойные желания, если не сказать требования. Поскольку у них сейчас не было возможности встретиться, он хотел, чтобы женщина сделала свои обнаженные фотографии или видео и прислала ему. После долгого сладкого разговора жертва согласилась, отправив ему фото и видео весьма интимного содержания.

А через несколько минут после получения послания, Сепп заговорил с женщиной совсем другим тоном: «А теперь самое плохое на сегодня и, к сожалению, за твой счет. /…/ (В промежутке идет текст, который Postimees не публикует в интересах пострадавшей – Й.В.). Я сохранил твои фото и видео, которые ты сделала для меня, в одном своем формате. В FB записаны все твои знакомые, а где ты работаешь, я знаю и так. Теперь к делу. Хочу услышать, что ты предложишь мне, чтобы эти файлы не попали к твоей семье, коллегам и знакомым».

Настоящее имя осталось тайной

Для женщины такой поворот событий стал настоящим шоком. Сначала она расстроилась, что сделала что-то не так и не понравилась этому мужчине. Для жертв таких преступлений это обычный образ мышления, поскольку возникшие чувства сразу никуда не пропадают и люди оказываются в замешательстве. Чаще всего они просто надеются, что случившемуся есть какое-то объяснение или это такая шутка.

Но шуткой это не было, поскольку Сепп начал вымогать деньги, которые хотел получить в течение нескольких часов. Он требовал, чтобы женщина отправила ему 600 евро через Western Union. Кстати, использование этого канала тоже весьма обычно для такого рода преступлений, поскольку получатель денег имеет возможность остаться анонимным. Женщина сказала, что ей эти деньги взять негде. Тогда мужчина настойчиво посоветовал ей взять SMS-кредит.

После долгих переговоров жертва согласилась заплатить деньги, но снова отказалась, потом снова согласилась, а после сделала то, что многие женщина сделать не решаются. Она обратилась в полицию, чтобы прекратить это ужасное вымогательство.

В ходе следствия выяснилось, что она не единственная жертва Сеппа. Таких женщин было много: разного возраста, разного социального статуса, живут в разных уголках по всей Эстонии – у них очень мало общего, кроме того, что все они повелись на сладкие речи Маргуса Сеппа. При этом ни одна из них не знала его настоящего имени.

Такие истории в Эстонии происходят нечасто и в основном связаны с так называемыми нигерийскими письмами, когда шуры-муры с иностранцами заканчиваются выманиванием крупных сумм денег. Обычно, деньги никто не вымогает, скорее, используют доверие, возникшее на фоне вспыхнувшей влюбленности.

Возможно, Сепп знал о нигерийских письмах, но его деятельность была более творческой. С женщинами он общался в Skype, Rate, Facebook, Flirticu и других социальных сетях. Он никогда не называл своего настоящего имени – одним говорил, что его имя Даниэль, другим, что Алан. Часть женщин считали, что он живет в Таллинне, а кому-то было сказано, что он живет и работает в Норвегии. По необходимости, чтобы не было причины встречать с потенциальными жертвами.

Содержание разговоров обычно очень ясно и конкретно сводилось к одной теме. После эмоционального разговора о любви следовало конкретное пожелание прислать интимные фотографии. Когда они оказывались в руках, Сепп тут же начинал вымогательство. Бессовестную деятельность сопровождали и жалостливые разговоры, дескать, он занимается этим по принуждению. Он даже говорил, что деньги пойдут, по сути, на благотворительность.

Сепп был согласен получать деньги разными способами. В крайнем случае, тщательно скрывавший свое настоящее имя мужчина позволял перевести их на банковский счет своего близкого человека.

В итоге его добычей стали 2350 евро, которые он получил от четырех жертв. На самом деле пострадавших было больше, но часть из них просто не стали ничего платить.

Шесть месяцев шокового заключения

Давая показания в Пярнуском уездном суде, Сепп сказал, что встал на преступный путь потому, что подозревал одну свою прежнюю знакомую в неверности. Чтобы получить подтверждение своим подозрениям, он связался с ней через поддельный аккаунт на одном сайте знакомств. К разочарованию мужчины, женщина повелась на его разговоры и они расстались.

Позже Сепп начал использовать полученные знания для того, чтобы вымогать деньги у чужих людей. По словам мужчины, обычно он делал это в состоянии алкогольного опьянения. Сколько человек стали его жертвами, сказать сложно, но сам Сепп заверил, что во многих случаях он даже не сохранял эти видео и фото и, если ему не заплатили, не предпринимал никаких действий.

Кроме этих преступлений, живущий в Таллинне Сепп отвечает еще и за кражи, присвоение и разбойное нападение. За те же дела он и раньше ни раз признавался виновным. Суд назначил ему обычное наказание – шесть лет тюрьмы, реально отсидеть из которых ему предстоит всего шесть месяцев, а после в течение пяти лет для него будет действовать испытательный срок.

По словам обвинителя, старшего прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Элле Кеэман, требуя наказания, она исходила из обычных критериев, таких, как: вина человека, тяжесть содеянного и его прежнее поведение. Обвинитель добавила, что в данном случае она посчитала необходимым попросить шоковое тюремное заключение, с чем суд согласился.

По словам Кеэман, люди сами могут защитить себя от преступлений, которые совершаются в интернете, думая о том, что они публикуюте в Сети: «В интернете нельзя быть такими же доверчивыми, как в обычной жизни и всегда нужно изучить фоновую информацию о партнере и не предоставлять людям, которых вы совсем не знаете, деликатные данные и фотографии».

По словам пресс-секретаря Ляэнеской окружной прокуратуры, в производстве этой прокуратуры таких дел больше не было: «Были ситуации, когда кто-то создавал аккаунт под именем своего знакомого в социальной сети или на портале знакомств и публиковал там фотографии или объявления о знакомстве. Чаще всего это делают, желая отомстить, или же объясняют тем, что просто хотели пошутить».