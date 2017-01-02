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Соревнования Кубка мира по сноуборду в России отменены из-за финансовых проблем1

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Этап Кубка мира по сноуборду в дисциплинах кросс и параллельный гигантский слалом, который должен был состояться 24 - 26 февраля в Казани, отменен по финансовым причинам, сообщается в понедельник, 2 января, на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Российская федерация сноуборда и FIS вместе ищут возможности замены соревнований в России на те же даты. Как сообщает "Спорт-Экспресс", в качестве альтернативных вариантов рассматриваются Москва и Екатеринбург.

В конце 2016 года были отменены и другие международных соревнования, в том числе чемпионат мира по бобслею и скелетону в Сочи, тюменский этап Кубка мира по биатлону и финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске, которые должны были пройти в 2017 году.

23 декабря FIS сообщила также, что Федерация лыжных гонок России отказалась от проведения финала Кубка мира 2017 года в Тюмени. Финал Кубка мира должен был пройти в Тюмени с 16 по 19 марта 2017 года.

Это произошло после публикации второй части доклада комиссии канадского юриста Ричарда Макларена, который обвинил российскую сборную в массовом сокрытии положительных допинг-проб.

7 декабря МОК объявил, что продлил санкции в отношении России относительно проведения в стране международных спортивных соревнований.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАроссиясноуборд
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