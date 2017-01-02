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Вы не поверите: самая дешевая квартира в Эстонии дешевле самой дорогой в миллион раз!

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Бюро недвижимости LVM составило список самых дорогих и самых дешевых из проданных в прошлом году квартир в крупных городах Эстонии. 

Самая дорогая квартира в прошлом году продана в Таллинне, и ее цена в четыре раза выше других недешевых квартир. Самая дешевая квартира из проданных в прошлом году была в Валга. Разница между самой дорогой и самой дешевой - более чем один миллион евро! 

Самые дорогие квартиры в Эстонии в 2016 году

Таллинн – 1 300 000 €

Хаапсалу – 317 520 €

Тарту – 285 000 €

Пярну – 217 014 €

Курессааре – 200 000 €

Вильянди – 182 500 €

Раквере – 160 000 €

Выру – 144 000 €

Нарва – 139 700 €

Пыльва – 78 500 €

Рапла – 66 500 €

Валга – 43 125 €

Кярдла – 36 000 €

Пайде – 33 000 €

Йыгева – 23 500 €

Самые дешевые квартиры в Эстонии в 2016 году

Валга – 1 €

Нарва – 50 €

Пайде – 500 €

Выру – 500 €

Йыгева – 857 €

Вильянди – 1 000 €

Пярну – 1 000 €

Таллинн – 1 000 €

Рапла – 1 000 €

Раквере – 1 000 €

Хаапсалу – 2 000 €

Пыльва – 2 000 €

Тарту – 2 200 €

Кярдла – 5 000 €

Курессааре – 6 000 €

От редакции: Данные взяты из официального источника - статистики Земельного департамента. Однако, известно, что не всегда реальная стоимость квартиры равна указанной в договоре купли-продажи. Причин для этого много, и мы поговорим об этом в ближайшее время. 

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