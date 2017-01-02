Вы не поверите: самая дешевая квартира в Эстонии дешевле самой дорогой в миллион раз!

Самая дорогая квартира в прошлом году продана в Таллинне, и ее цена в четыре раза выше других недешевых квартир. Самая дешевая квартира из проданных в прошлом году была в Валга. Разница между самой дорогой и самой дешевой - более чем один миллион евро!
Самые дорогие квартиры в Эстонии в 2016 году
Таллинн – 1 300 000 €
Хаапсалу – 317 520 €
Тарту – 285 000 €
Пярну – 217 014 €
Курессааре – 200 000 €
Вильянди – 182 500 €
Раквере – 160 000 €
Выру – 144 000 €
Нарва – 139 700 €
Пыльва – 78 500 €
Рапла – 66 500 €
Валга – 43 125 €
Кярдла – 36 000 €
Пайде – 33 000 €
Йыгева – 23 500 €
Самые дешевые квартиры в Эстонии в 2016 году
Валга – 1 €
Нарва – 50 €
Пайде – 500 €
Выру – 500 €
Йыгева – 857 €
Вильянди – 1 000 €
Пярну – 1 000 €
Таллинн – 1 000 €
Рапла – 1 000 €
Раквере – 1 000 €
Хаапсалу – 2 000 €
Пыльва – 2 000 €
Тарту – 2 200 €
Кярдла – 5 000 €
Курессааре – 6 000 €
От редакции: Данные взяты из официального источника - статистики Земельного департамента. Однако, известно, что не всегда реальная стоимость квартиры равна указанной в договоре купли-продажи. Причин для этого много, и мы поговорим об этом в ближайшее время.