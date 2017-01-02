Захватывающее видео: рисковые молодые люди решили прославить знаменитый карьер Румму на весь мир

По оценкам ЮНЕСКО, по всему миру на дне морей покоятся около трех миллионов кораблей, еще не найденных и не изученных археологами.

Фото и видео: популярный среди отдыхающих карьер Румму закрыт?

Карьер Румму, популярное среди молодежи место отдыха, о котором писали даже зарубежные СМИ, могут закрыть для посещения владельцы земли, пишет Tallinncity.

Галерея: из-за отлива некоторые каналы Венеции остались без воды

Итальянская Венеция, Город на воде, страдает не только от «высокой воды», но и от отливов, часто случающихся в зимний период.

Названо самое страшное место в мире

Расположенный в Трансильвании лес Хойя-Бачу, известный как бермудский треугольник Румынии, возглавил список «18 самых кошмарных мест, которые не дадут тебе заснуть ночью». Рейтинг, как пишет ТАСС, опубликовал развлекательный сайт 9gag.com.

Видео: смотрите, что российские туристы думают о Таллинне

Сегодня в Таллинн на Балтийский вокзал прибыл очередной заполненный до отказа поезд из России. Прибывшие на нем туристы приехали в Таллинн отмечать Новый год и поделились своими впечатлениями и ожиданиями.

Галерея: в Испании произошел "военный переворот"

Ежегодно, в испанском городе Иби, проводится фестиваль Els Enfarinats. Знаменателен фестиваль тем, что на центральной площади устраивается яично-мучная битва, пишет Reis.

Стюардесса рассказала о действующих в самолетах правилах этикета, о которых не все знают

Бортпроводница рассказала, как нужно себя вести во время полетов, чтобы не допустить конфликта из-за откидывания спинки кресла.