Захватывающее видео: рисковые молодые люди решили прославить знаменитый карьер Румму на весь мир

В конце 90-х добыча на карьере прекратилась и насосная станция остановила работу. Карьер быстро заполнился водой, затопленными оказались здания рабочей зоны тюрьмы Румму и завод по производству щебенки.
Двое молодых людей - Меэлис Вызу и Алари Теэде - сочли, что изучать подводный мир карьера - слишком скучно, поэтому они решили в буквальном смысле прокатиться по воде на коньках. В записи в соцсети Facebook экстремалы отмечают, что толщина льда не превышала 3-7 сантиметров.
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