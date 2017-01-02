В ралли принимают участие и два эстонских мотогонщика - Март Меэру и Тоомас Трийза, которые без каких-либо проблем преодолели маршрут в 39 километров.

Трийза занял 61-е, а Меэру - 116-е место. Пролог 39-го ралли-марафона "Дакар" на парагвайской земле выиграл француз Ксавье Де Султре.

Победителем первого этапа «Дакара» среди автомобилей, который прошел между парагвайским Асунсьоном и аргентинской Ресистенсией, стал двукратный чемпион этого ралли-рейда Нассер Аль-Аттия. Катарец, выступающий за заводскую команду Toyota из Южной Африки, на 24 секунды опередил испанца Хавьера Понса на «Форде». Третьим стал Нани Рома, который, как и Аль-Аттия, едет на пикапе Toyota Hilux, но подготовленном бельгийской фирмой Overdrive.