МИД Китая прокомментировал критику Трампа в адрес Пекина

"Мы выступаем за денуклеаризацию Корейского полуострова, сохранения там мира и стабильности, а также решение корейского вопроса путем диалога и переговоров. На этом направлении Китай приложил значительные усилия" - заявил дипломат и выразил надежду, что "стороны будут избегать шагов, ведущих к обострению обстановки, и совместными усилиями предпринимать усилия по возвращению участников процесса за стол переговоров".

Комментируя заявления Трампа о якобы нечестной торговле КНР с США Гэн Шуан заявил, что Китай выступает за равноправное сотрудничество. "Что касается китайско-американских торгово-экономических отношений, то их основой является взаимная выгода. Имеющиеся вопросы стороны должны решать на основе взаимного уважения и равноправия, а также путем консультаций", - резюмировал он.