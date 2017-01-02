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СМИ узнали, что МОК в январе может отобрать олимпийские медали у лыжников Легкова и Вылегжанина

Sports.ee
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Международный олимпийский комитет (МОК) может дисквалифицировать лыжников олимпийской сборной России Александра Легкова и Максима Вылегжанина, отстраненных от международных соревнований, и лишить их медалей, завоеванных на зимних играх 2014 года, сообщает финское издание Iltalehti со ссылкой на свой источник в МОК.

Причиной дисквалификации называют массовую подмену допинг-проб на Олимпиаде в Сочи. Имена лыжников упоминаются в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Если манипуляции с допинг-пробами будут доказаны, результаты Легкова и Вылегжанина будут аннулированы уже в январе.

После доклада Макларена МОК объявил о начале расследования в отношении 28 российских участников Игр в Сочи. На данный момент известны имена лишь нескольких подозреваемых: лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова, а также биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова.

Александр Легков на домашних Играх в Сочи стал олимпийским чемпионом в марафоне на 50 км и выиграл серебро в эстафете 4х10 км, а Максим Вылегжанин завоевал три серебряные медали - на дистанции 50 км свободным стилем, в эстафете 4х10 км и в командном спринте классическим стилем.

Шестерых российских лыжников, в том числе Вылегжанина и Легкова, 22 декабря отстранили от соревнований, а 30 декабря Международная федерация лыжных гонок отклонила их апелляции на это решение.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАwadaалександр легковвылегжанинолимпийский комитет
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