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Чудеса в сердце города: пять особенно стильных городских квартир

Эва-Лотта Киви
Эва-Лотта Киви
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Потрясающие виды на Старый город и море, высококачественная отделка, современная мебель - представляем вам пять самых стильных квартир. 

Все они находятся в центре Таллинна или совсем рядом с сердцем города. 

1. Эстонские дизайнеры приложили руку

Проект дизайна интерьера выполнен архитектором Элиной Фраймут (Freims Studio OÜ) да и все убранство продумано, придумано и сделано эстонскими дизайнерами. 

В квартире имеется большой просторный балкон, с которого открывается красивый вид на центр Таллинна. Больше информации и фото находится на странице KV.EE.

Foto: Remax Central/KV.EE

Foto: Remax Central/KV.EE

2. Квартира с личной террасой на крыше 

На последнем этаже Белого дома в квартале Ротерманна находится квартира с высокими потолками и модным дизайном. Особое очарование придают квартире треугольные окна с видом на Старый город и Адмиралтейский квартал. 

В квартире пять комнат и личная терраса. Больше информации и фото на странице KV.EE.

Foto: Remax Central/KV.EE

Foto: Remax Central/KV.EE

3. Сумасшедший вид на море из квартиры недалеко от порта

Этой квартире шторы противопоказаны! Из каждого окна открывается потрясающий вид на Старый город, море и Пирита. 

В этой трехкомнатной квартире совсем немного мебели: так лучше виден отличный дизайн интерьера. Больше информации и фото на странице KV.EE.

Foto: KV.EE

Foto: KV.EE

4. Стильное жилище на старой сигарной фабрике

В этой квартире, находящейся в столичном районе Каламая, встречаются старое и новое: исторические стены старой фабрики и современная мебель. Вместе они создают стильную атмосферу. 

Старые потолки тщательно вычищены, однако сохранилои первозданный вид. Дизайнер квартиры - Галина Бурнакова, архитектор - Герт Сарв. Больше информации и фото на странице KV.EE.

Foto: Uusmaa/KV.EE

Foto: Uusmaa/KV.EE

5. Стильная квартира на 18-м этаже небоскреба

Эта квартира просторная и светлая - здесь доминируют белый цвет и блестящий металл. Одной из изюминок, безусловно, является шикарный вид. Больше информации и фото на странице KV.EE.

Foto: Diamond Estate/KV.EE

Foto: Diamond Estate/KV.EE

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