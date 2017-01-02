Порошенко: США оказывают неоценимую помощь Киеву

«Между двумя государствами заложен настоящее демократическое партнерство, в рамках которого США продолжают оказывать неоценимую практическую помощь в развитии государственных институтов, гражданского общества, рыночной экономики и укреплении безопасности нашей страны», – сказано в документе, информирует Администрация главы украинского государства, пишет Rus.Tvnet.

Порошенко также подчеркнул историческую роль Украины в укреплении глобальной стабильности и режима нераспространения ядерного оружия после того, как она отказалась от третьего в мире ядерного арсенала и больших объемов обычных вооружений, а также от запасов высокообогащенного урана.

«Это были непростые решения, но Украина приняла их, полагаясь на заверения и гарантии безопасности иностранных партнеров, в первую очередь США», – добавил президент.