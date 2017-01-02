В Ивангороде на российской границе возникли длинные очереди

Поехавший на праздники в Эстонию Евгений Дементьев сказал, что на машине на российской границе приходится стоять в многочасовой очереди (до 14 часов), а пешком можно попасть относительно спокойно, сообщает портал 47news.

По словам Дементьева, из переходящих границу пешком людей также образовывается очередь и, чтобы попасть в Эстонию, надо прождать примерно час.

Пресс-секретарь Идаской префектуры Кертту Кралль сказала Postimees, что она также слышала о возникающих очередях на границе в России, но этонская сторона не может комментировать работу Российской погранслужбы. Она отметила, что движение из Эстонии в Россию нормальное и на границе не возникает очередей.

По ее словам, и в другие года случалось, что в конце года и начале января на российской границе возникали длинные очереди, поскольку в России сейчас длинные праздники и многие люди приезжают на это время в Эстонию. Префектура советует людям учитывать, что с 24 декабря по 4 января могут возникать на границе очереди.