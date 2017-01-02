«Необыкновенные приключения Серафимы» покажут в ЦРК

Это добрый мультипликационный фильм о надежде и вере, любви и настоящей дружбе.

Главная героиня мультфильма – девочка Сима Воскресенская – лишилась родителей в раннем детстве. Она живет в детском доме и втайне хранит единственное напоминание о своей семье – нательный крестик. Вместе с Симой в детском доме живет Рита, которая однажды рассказывает ей, что дом полон секретов и в нем живут приведения. Подруга предлагает Симе отправиться в загадочную тайную каморку под лестницей, чтобы посмотреть на одного из них. С этого момента Серафима оказывается в водовороте невероятных событий, которые позволят ей пролить свет на тайну детского дома и судьбу ее родителей.

В «Необыкновенном путешествии Серафимы» мир чудес причудливо переплетается с реальностью. Волшебные водопады и гигантские цветы, города в облаках, захватывающие виды и множество невероятных приключений – вот что ожидает Серафиму на пути к разгадке тайны своей семьи.

Это семейный фильм, который будет понятен и интересен самой широкой аудитории, как детям, так и взрослым, потому что история, рассказанная в фильме, учит милосердию, учит сопереживать, сочувствовать, и будит в людях сострадание.

ВХОД СВОБОДНЫЙ!