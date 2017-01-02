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Водителя микроавтобуса на скользкой дороге занесло в реку

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Вчера, 2 января, в 20.52 центр тревоги получил сообщение, что в деревне Энге в волости Халинга микроавтобус съехал в реку. Пострадавших нет, пишет Pärnu Postimees.

По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра Кристи Кайс, водитель сумел сам выбраться из транспортного средства. Спасатели вытащили микроавтобус из кювета.

Скорая помощь осмотрела водителя. «Как сказал водитель, дорога была скользкой и, он не смог удержать транспортное средство», - передала пресс-секретарь.

«Напоминаем всем участникам дорожного движения, что на скользких участках дороги нужно двигаться со скоростью, которая позволяет реагировать на опасности» - отметил руководитель патрульной службы и службы по надзору за дорожным движением Пярнуского полицейского участка Сандрер Перемеэс.

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