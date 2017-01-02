Как стало известно «Фонтанке», Северо-Западное управление госавтодорнадзора (УГАДН) 26 декабря подписало акт проверки ЗАО «Евролайнс» – российского подразделения Lux Express, обслуживающего пять рейсов в Таллин и три в Хельсинки. Ревизоры нашли немало нарушений, в том числе трещины на ветровых стеклах автобусов Scania, привычку забирать пассажиров у Балтийского вокзала, что не разрешено водителям Lux Express, незаполненные путевые листы и прочее.

УГАДН выдало предписание, наложило штрафы и обратилось в суд.

На данный момент Lux Express перебрасывает на маршруты российской «дочки» автобусы компаний, у которых допуск к перевозкам не приостановлен. Перевезти обещает всех, но с осложнениями в виде задержек и пеших переходов границы.