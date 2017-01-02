Места, куда стоит съездить в межсезонье

Independent составил список мест, которые стоит посетить именно в межсезонье, чтобы исключить высокие цены, огромным толп туристов и получить незабываемые впечатления от поездки.

Венеция

Все площади, каналы и церкви в свободном доступе, поскольку в зимние месяцы город посещают лишь незначительное число туристов. Кроме того, каналы не пахнут так сильно, как летом, что доставляется особое удовольствие пешим прогулкам. С середины ноября значительно снижаются цены на гостиницы и билеты на самолет.

Альпы

Пиковые сезоны в Альпах любят, как лыжники, так и путешественники. Чудесная летняя погодка может стоять тут до середины октября, поэтому, если хорошо спланировать отпуск, можно спокойно погулять в Альпах и насладиться красотами местной природы.

Ботсвана

Ботсвана – это один из самых дорогих сафари-курортов, поэтому поездка туда никогда не будет особенно дешевой. Но, если спланировать путешествие в сезон дождей, с ноября по апрель, то цены окажутся намного ниже, а шанс увидеть детенышей редких животных - намного больше.

Хорватия

Летние месяцы в Хорватии – самые солнечные и теплые. В сентябре там могут идти дожди, а к концу месяца на севере страны становится уже достаточно прохладно. В то же время, хватает и солнечных деньков, а цены с середины месяца значительно снижаются. Именно поэтому очень выгодно посещать Хорватию именно в сентябре. Во время позднего летнего отпуска на севере страны, вы сможете также увидеть, как собирают виноград и делают вино.