Аналитик: безработица в Эстонии может вырасти

По словам Роозимяги, с августа 2016 года индекс потребительских цен стал понемногу расти, однако до сих пор рост ни разу не превысил 1% за месяц. «В 2017 году рост цен может ускориться, поскольку предположительно подорожает нефть, а с ней и себестоимость для эстонской экономики. Также на цены окажут влияние ставки акциза на топливо и алкоголь», - отметил он.

На уровень безработицы, по его мнению, в ближайшее время будет оказывать влияние реформа трудоспособности, в связи с чем к работоспособному населению будут причислены и те люди, которые ранее отсутствовали на рынке труда. “В результате уровень безработицы вырастет и в том случае, если число занятых на рынке труда не сократится”, - сказал он.

Он добавил, что помимо административного фактора следует по-прежнему учитывать общие тенденции в сфере предпринимательства и ситуацию на рынке труда. “Оборот предприятий не растет, в то же время из-за растущих расходов на рабочую силу прибыль снижается. Поскольку вилка между производительностью и расходами на рабочую силу постоянно увеличивается, растет риск сокращения рабочих мест”, - констатировал аналитик, добавив, что тот же риск существовал и в 2016 году, однако предприятия все же изыскали возможность предотвратить крупные сокращения. “В эстонской экономике произойдут структурные изменения, чтобы продолжить коммерческую деятельность в ситуации, когда расходы на рабочую силу растут. Это долгосрочная тенденция, поэтому вероятность роста безработицы скорее возросла”, - добавил он.

По словам Роозимяги, растущая безработица будет оказывать влияние на рост зарплат, в связи с чем в 2017 году средняя зарплата будет расти несколько медленнее. “Но все же мы прогнозируем рост зарплат в 5,5%, - сказал он. – Общий объем квалифицированной рабочей силы в Эстонии по-прежнему ограничен. Хотя трудовая занятость в 2017 году может несколько снизиться, это скорее произойдет за счет работников с более низкой квалификацией. Спрос на квалифицированных работников не уменьшится».

Также, по словам Роозимяги, в этом году нас ожидает рост цен на топливо. Связано это с ростом цены на нефть на мировом рынке и с увеличением акциза. “Оба они в 2017 году вырастут, - отметил Роозимяги. – С 1 января акцизные ставки выросли на 10%. Вместе с НСО акцизы составят примерно половину розничной цены автомобильного топлива. Другую половину цены во многом составят закупочные цены. Учитывая предполагаемый рост цены на нефть в этом году, можно предположить некоторое подорожание».