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Михаэлю Шумахеру исполняется 48 лет: что известно о состоянии здоровья спортсмена?

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3 января исполняется 48 лет семикратному чемпиону мира Михаэлю Шумахеру. Свою первую победу в "Формуле-1" гонщик одержал 25 лет назад – в 1992-м, но последние три года спортсмен борется за свою жизнь.

В декабре 2013-го Шумахер упал, катаясь на лыжах, и ударился головой о камень. Последствиями несчастного случая стали полугодовая кома и вот уже 2,5 года реабилитации, часть которой с сентября 2014-го гонщик проходит дома.

ОТ СМЕРТИ ДО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

Официальных новостей от семьи и представителей Михаэля за прошедший год было не так уж много, оттого, вероятно, множились слухи. Причем самые противоречивые – сначала говорили, будто Шумахеру резко стало лучше, он начал двигаться и даже ходить, затем, напротив, утверждали, что его состояние плачевнее того, в котором он вернулся из клиники, пишет "Спорт-Экспресс".

Достоверно известно лишь о том, что спортсмен находится в своем доме на берегу Женевского озера в окружении семьи. Появлялась информация, будто бы к семикратному чемпиону мира никого не пускают, но в действительности его поддерживают друзья и коллеги. По крайне мере, автогонщика проведывали Себастьян Феттель, глава Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт, Росс Браун, работавший с Шумахером в Benetton, Ferrari и Mercedes, и другие.

"Все знают, как для меня близок Михаэль, – говорил Тодт. – Он – часть моей семьи. Я попросил папу Франциска, если он сам пожелает, помолиться за Михаля, и он с радостью согласился".

"Я несколько раз видел Михаэля после инцидента, – рассказывал Браун. – Каждый день мы молимся о том, чтобы он поправлялся. Жизнь может быть очень жестокой. Это чудесный человек, но с ним произошла трагедия".

Появлялась информация, что за здоровьем пилота "Формулы-1" следят 15 специалистов, а дом больше напоминает реабилитационный центр, нежели родовое поместье. Сам же Шумахер, по заверениям "источников", за время лечения исхудал не то до 50, не то вовсе до 45 килограммов.

Семья немца по-прежнему настаивает на том, что все подробности лечения и состояние здоровья Михаэля должны оставаться тайной. О чем просит и всех своих близких друзей. По редким комментариям, которые все же просачиваются в прессу, картина складывается столь же противоречивая, сколь и по слухам.

"Он находится в более чем сложной ситуации. Потребуется чудо, чтобы мы увидели его на публике", – рассказал бывший спортивный директор "Мерседеса" Герд Крамер в интервью немецкому каналу N24 и тут же навел панику. СМИ один за другим стали тиражировать информацию, что Шумахер находится при смерти.

Апофеозом абсолютного безумия вокруг имени знаменитого гонщика стала история с гибелью итальянского актера Рафаэля Шумахера. В одном из спектаклей во время сцены самоубийства он использовал для повешения настоящую петлю вместо бутафорской. Пресса растиражировала информацию, спекулируя на звучной фамилии, а где-то и вовсе приписывала артисту родство с гонщиком.

"Я очень доволен тем, что он реагирует на лечение. Знаю, насколько Михаэль силен, и уверен, что его целеустремленность сыграет решающую роль. Он выберется из тяжелейшей ситуации", – говорил в беседе с The Telegraph бывший президент "Ферарри" Лука ди Монтедземоло. И следом посыпалась масса восторженных материалов, повествующих, что спортсмен двигается и едва ли не ходит.

ПОЛИЦИЯ, СУДЫ И INSTAGRAM

За одну такую статью в немецком издании Bunte семья Шумахера даже подала в суд. "К сожалению, информация о том, что Михаэль вновь может ходить, не соответствует действительности, прокомментировала ситуацию менеджер немецкого автогонщика Сабина Кем. – Такие спекуляции безответственны. К тому же они вселяют ложную надежду в сердца множества людей".

Швейцарской полиции регулярно приходится отгонять от дома спортсмена папарацци, которые пару раз пытались даже запустить на территорию беспилотники с прикрепленными фотокамерами.

"Здоровье Михаэля – не публичное дело, – твердит Кем. – Поэтому мы продолжаем отказываться от комментариев. Мы должны защищать его частную жизнь, с точки зрения закона любое заявление о его здоровье урезает его личную сферу".

В середине ноября в социальной сети Instagram был создан официальный аккаунт Шумахера. Дата была выбрана неслучайно – 13 ноября 1994 года автогонщик впервые стал чемпионом "Формулы-1".

В нем появляются фотографии спортсмена разных лет, поздравления с Рождеством и тому подобное, но вновь – ни слова о здоровье спортсмена.

Режим абсолютной секретности порождает и еще одну группу слухов – о бедственном финансовом положении семьи. По недавним сообщениям издания The Mirror недельный курс лечения обходится семье Шумахера в 135 тысяч евро (115 тысяч фунтов стерлингов), а всего за три года было потрачено больше 16,5 миллионов.

Супруге знаменитого гонщика уже приписывали продажу личного самолета и элитной недвижимости в Дубае и Осло. Кроме того, летом появилась информация, что сотрудничество с Михаэлем завершили сразу несколько спонсоров из Китая, Индии и США. По данным французской газеты Le Parisien все не так плохо – за 20 лет в "Формуле-1" Михаэль заработал 715 миллионов евро, и беспокоиться о его благосостоянии пока рано.

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