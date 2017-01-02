В конце прошлого года Ikea сообщила, что оплатит трем американским семьям ущерб, нанесенный гибелью детей под упавшим комодом. Несмотря на то, что ставший причиной трагедии комод Malmi является одним из самых популярных товаров в Ikea и продается в миллионах экземпляров, после трагических несчастных случаев лишь 300 000 семей захотели приобрести комплект, с помощью которого можно прикрепить опасную мебель к стене.
Видео-предупреждение: незакрепленный комод привел к несчастному случаю
В соцсетях распространяется снятое в Италии видео, где двое маленьких детей переворачивают комод, и один из малышей оказывается в ловушке.