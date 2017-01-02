Вячеслав Леэдо не уплатил государству около миллиона евро за пользование портами

«Порядка миллиона. Это связано с тем, что пользование портами не оплачено», - сказал BNS член правления Saarte Liinid Яанус Тамкиви, комментируя предъявленное компание требование об оплате долга.

«Договор имеется, по договору мы проработали 10 лет. Честно говоря, эти задолженности были буквально хроническими», - сказал он. По словам Тамкиви, ранее средства начинали понемногу поступать после споров. «Но теперь это прекратилось, мы ничего не получили за портовую услугу», - сказал он.

«Кое-что нам заплатили, но последние три-четыре месяца в крупных портах — Хельтермаа, Куйвасту, Виртсу — не оплатили», - сказал Тамкиви. По его словам, суд для гарантии иска сделал постановление об аресте принадлежащего компании парома St. Ola.

По словам Тамкиви, постановление пока не было оспорено. «Это должно последовать со встречной стороны, если они будут недовольны этим постановлением суда, тем, что их судно арестовано. Решение простое: сейчас паром арестован, если эту сумму переведут, судно выйдет из-под ареста, а за этим, скорее всего, последуют судебные тяжбы о том, чьи эти деньги на самом деле», - сказал он. По словам Тамкиви, перевести следует сумму в миллион евро.

Тамкиви выразил надежду, что споры об оплате порта получится решить разумным образом. «Я все же надеюсь, что все решится разумно. Хотя время для разумных решений уже прошло. Раз мы уже дошли до арестов, разумные споры явно прошли», - сказал он.