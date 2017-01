Фирма Edelaraudtee не довольна судебным решением о компенсации в 2,1 млн евро

"Фирма Edelaraudtee AS приняла решение оспорить вердикт, поскольку считает, что решение Таллиннского административного суда не является ни законным, ни обоснованным в части неудовлетворенных исков, — сообщил BNS пресс-секретарь предприятия Марко Паловеэр. - Edelaraudtee AS считает, что суду следует принять решение о полной компенсации ущерба".

Железнодорожная компания Edelaraudtee намеревалась за досрочно расторгнутый с нею договор о пассажирских перевозках потребовать в суде с государства 4 975 507 евро, которые она предположительно потеряла из-за того, что осуществление перевозок на новых поездах было предоставлено Elektriraudtee. В свою очередь, Министерство экономики было готово возместить Edelaraudtee ущерб, но в размере 100 000 евро. В своем решении ведомство ссылалось на то, что последние годы были убыточными для Edelaraudtee.

В самом начале декабря Таллиннский административный суд удовлетворил иск Edelaraudtee по возмещению нанесенного фирме материального ущерба досрочно прерванным договором об оказании общественно важных услуг и востребовал с государства в качестве компенсации в пользу транспортной фирмы 2,1 млн евро, в остальной части жалоба транспортной фирмы осталась без удовлетворения.

Суд пришел к выводу, что досрочное расторжение договора нанесло истцу, то есть, компании Edelaraudtee, непосредственный материальный ущерб и по этой причине ущерб должен быть возмещен и востребовал с государства в пользу фирмы Edelaraudtee AS судебные издержки, понесенные ею. В свою очередь, суд востребовал с фирмы Edelaraudtee AS в пользу государственного предприятия AS Eesti Liinirongid или Elron понесенные последним судебные издержки.

С 2014 года на железных дорогах Эстонии появились новые дизельные поезда и электрички. Первые поезда вышли на линии Edelaraudtee, но перевозить на них пассажиров стала государственная фирма Elektriraudtee.

"Edelaraudtee обратилась в суд, чтобы получить независимую оценку, верно ли поступило государство, заключив договор с Elektriraudtee без организации конкурса", - пояснила тогда же пресс-секретарь Edelaraudtee Керсти Горстов.

В рамках судебной тяжбы ранее вступило в силу решение Таллинского окружного суда о том, что решение Министерства экономики досрочно расторгнуть договор с Edelaraudtee было законным административным актом. Окружной суд постановил, что решение министерства расторгнуть договор с Edelaraudtee было законным. Одновременно окружной суд пришел к выводу что Edelaraudtee не оспорила решение министерства вовремя: речь шла о том, что с момента оглашения административного акта его можно оспорить в течение 30 дней, однако Edelaraudtee оспорила его только в начале марта этого года, хотя сообщение о расторжении договора было оглашено в марте 2012 года. Первоначально считалось, что договор должен был действовать до конца 2014 года.

Фирма Edelaraudtee завершила оперирование в Эстонии с 2014 года, когда услугу приняла на себя фирма Eesti Liinirongid AS, работающая под брендом Elron.

Количество старых поездов Edelaraudtee не известно, а компания Elron использует 38 поездов.