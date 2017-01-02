Глава Statoil: ловите момент, с низкими ценами на топливо придется попрощаться

По словам Реало, в этом году, помимо цены на нефть, на стоимость моторного топлива также будет оказывать влияние курс доллара США,

“Если не учитывать цену на нефть, в Эстонии в этом году наибольшее влияние окажет рост акцизов с февраля, а также обязательный переход на продажу биотоплива с мая”, - сказала Реало. По ее словам, рост акциза увеличит цену на бензин и дизельное топливо примерно на 5 центов с литра, в результате разница в цене на дизельное топливо с Латвией и Литвой составит уже 15 центов за литр.

При переходе на биотопливо с мая фирмам придется продавать бензин 95-й марки с содержанием этанола около 5%, а дизельное топливо – с 7-процентным содержанием биокомпонента. «Точная формулировка от законодателей до сих пор не поступила, как это водится в последнее время, но до мая еще есть время… Поскольку биокомпонент в любом случае дороже фоссильного топлива, а в Эстонии по сравнению с некоторыми другими странами на биокомпонент не распространяется налоговая льгота, его добавление несколько повысит цену топлива», - констатировала Реало.

По мнению Реало, положительным моментом для потребителя станет то, что в условиях снижения объемов продаж (транспортные фирмы давно заправляются в Латвии и Литве) и растущей конкуренции (заправок слишком много) клиентам предлагают более низкие цены за счет маржи розничных продавцов. “Как долго при этом такая деятельность будет окупаться – само по себе вопрос. Пока я советую клиентам воспользоваться выгодными ценами в январе – вскоре с ними, возможно, придется попрощаться”, - заметила она.