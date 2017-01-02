Фото: австралийка бросила работу и отправилась в бесконечное путешествие с дочкой

43-летний консультант по связям с общественностью из Сиднея начала в путь со своей дочерью Эмили (которой теперь 6) в феврале 2016 года, и у них пока нет планов возвращаться домой. За последние одиннадцать месяцев они посетили тринадцать стран, включая Индонезию, Сингапур, Малайзию, Таиланд, Вьетнам, Великобританию, Францию и Китай, передает Bored Panda.

«В этом больше жизни, чем сидеть в офисе каждый день, чтобы заработать деньги, чтобы купить на них вещи. Мы путешествовали целый год с одним рюкзаком... И я пока нет не вижу никаких резонов возвращаться к старому образу жизни», — говорит Эви.

Вы можете следить за их путешествием в Instagram, где у дуэта очаровательных туристов почти 50 000 подписчиков.