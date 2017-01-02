Тийт Вяхи: мы платим за работу, а не за отработанные часы

“Я управлял по этому принципу еще во времена социализма”, - сказал Вяхи, добавив, что в его фирме люди работают, а не занимаются работой.

Директор по персоналу Elisa Кайя Теэмяги предложила недавно, что работники вместо восьми могли бы проводить в конторе четыре или шесть часов, успевая в течение меньшего времени делать больше работы.

По словам Вяхи, на конвейере, где работают по сменам, это невозможно, но для конторских и технических служащих это совершенно естественно.

“В отношении инженерно-технических работ у нас годами действует принцип, что работа должна быть сделана. Мы не платим за часы работы. И если человек не справляется, надо найти кого-то другого”, - сказал Вяхи, добавив, что еще лучше, если работу удается сделать быстрее. То же касается и специалистов по продаже.