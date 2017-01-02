С ума сойти: дача на берегу Чудского озера стоит, как квартира в Ласнамяэ!

В 300 метрах от берега Чудского озера находится дачный комплекс: главный летний дом, баня, гостевой домик, летняя кухня, амбар и мастерская. Стоит эта красота - 69 000 евро, то есть примерно столько же, сколько хотят получить за требующую ремонта двухкомнатную квартиру в Ласнамяэ.

Дом стоит на участке, площадь которого - 4150 m². Общая жилая площадь - 98 м².

Все строения комплекса - совсем новые, самое старое строение датируется 2002-м годом. Этот объект удостоен звания Eesti kaunis kodu - "Красивый эстонский дом".

Главный дом. Foto: KV.EE

С балкона дачи видно Чудское озеро. Foto: KV.EE

Баня. Foto: KV.EE

За эту же цену - 69 000 евро - можно приобрести, например, двухкомнатную квартиру в Ласнамяэ-Козе.

В квартире поменяны все окна и двери, однако сама она требует ремонта. Планировка квартиры на обе стороны дома. Площадь - 52.5 м².

Двухкомнатная квартира в Ласнамяэ. Фото: CKF Kinnisvara / KV.EE

Ванная комната требует ремонта. Фото: CKF Kinnisvara / KV.EE