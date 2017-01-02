Вторник, 3. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Фанат «Манчестер Юнайтед» скончался от сердечного приступа на трибуне

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Трагедия произошла во время победного матча против «Вест Хэма».

Руководство «Манчестер Юнайтед» выразило соболезнования по поводу смерти болельщика на официальном сайте. Причиной трагедии стал сердечный приступ, все усилия медиков ни к чему не привели, пишет Eurosport.

Болельщик умер в середине второго тайма матча с «Вест Хэмом», который команда Моуринью выиграла в гостях со счетом 2:0.

«МЮ» одержал седьмую победу подряд – лучшая серия клуба после ухода сэра Алекса Фергюсона.

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