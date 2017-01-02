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Эстонский стартап привлек 10 млн долларов инвестиций

BNS
BNS
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Эстонский стартап Monese привлек 10 млн долларов международных инвестиций к предоставлению банковских услуг в континентальной Европе.

В числе инвесторов — фирмы риска капитала Anthemis Exponential Ventures, Korea Investment Partners, STE Capital и эстонский фонд Smartcap. Предприятие использует капитал на расширение зоны евро и вывод на рынок новых услуг, сообщает компания Monese.

Monese имеет свыше 40 000 клиентов, которые совершили свыше 1,8 млн сделок и осуществили платежей на 150 млн фунтов стерлингов.

Услуги Monese дают возможность частному лицу, проживающему в стране Европейского экономического сообщества, без затруднений за несколько минут по мобильному телефону и не заходя в банковскую контору открыть счет в Великобритании. Открытый счет дает возможность осуществлять повседневные сделки, в том числе как местные, так и международные банковские перечисления, пользоваться бесконтакными дебетными карточками Visa и вносить платежи наличными.

По словам учредителя предприятия Норрис Коппель, в 2017 планируется укрепить позиции Monese и стать главным банковским счетом для людей, которые по каким-либо причинам не имеют доступа к обычным бановским услугам или же для тех, кто ищет альтернативу дорогим повседневным банковским услугам.

Недавние инвестиции повысили общий объем инвестированных в Monese средств до 15,8 млн долларов.

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