Итальянская полиция подавила беспорядки в миграционном центре

Как отмечает Би-би-си, 25 работников центра, оказавшихся заблокированными, были освобождены.

Волнения в центре приема беженцев, размещенном на бывшей ракетной базе на северо-западе Италии, начались в понедельник после смерти одной из находившихся там соискательниц убежища.

Беженцы обвинили в ее смерти работников центра, заявив, что они долго не оказывали женщине помощь, и начали в знак протеста поджигать мебель.

Ранее в этом миграционном центре уже были акции протеста, тогда беженцы жаловались на плохие условия содержания.