Картина дня: платное здравоохранение, очереди в Ивангороде и нападение на полицейских

В Эстонии обсудят переход на платное здравоохранение

В декабре эстонские врачи-специалисты направили правительству и Рийгикогу обращение с призывом немедленно разработать новую модель финансирования здравоохранения, поскольку сейчас эстонская медицина находится в кризисе. Читать далее...

Волки держат целую эстонскую деревню в страхе

В одной деревне Тартумаа нахальные волки загрызают деревенских собак. Дело зашло так далеко, что люди не решаются выходить из дома в темное время суток. Читать далее...

Вымогательство на интимных фотографиях

Все началось со слов. «Ты теперь видишь, что у тебя есть мужчина, который тебя ценит и обходится с тобой, как с принцессой», - писал в октябре 2014 года 37-летний актер-любитель и кассир Маргус Сепп одной из своих жертв. Чуть позже он продолжил так: «Дорогая, ты каждую минуту у меня в сердце, в душе, в голове». Читать далее...

Всему виной трещины на стеклах

Причиной блокады автобусов компании Lux Express накануне, 2 января, стала проверка Ространснадзора в самом конце 2016 года на соблюдение требований законодательства РФ при осуществлении перевозок автомобильным транспортом. Ведомство нашло серию нарушений, выдало предписания и обратилось в суд. Читать далее...

Детей чудом не сбила машина

Вчера вечером примерно в 17.30 в Вильянди, на пешеходном переходе на шоссе Рийя машина чуть не сбила двух детей. Читать далее...

Женщина напала на полицейских

Вчера в Кохтла-Ярве, в квартире на улице Сакала 34-летняя женщина напала на полицейских 27 и 24 лет. Читать далее...

На границе возникли длинные очереди

В Ивангороде возникла большая очередь из автомобилей, стремящихся в новогодние праздники попасть в Эстонию. Читать далее...

С низкими ценами на топливо придется попрощаться

По словам Кай Реало, гендиректора Circle K, работающего под торговой маркой Statoil, в этом году мы, скорее всего, уже не увидим таких цен на топливо, какие были в прошлом. Читать далее...