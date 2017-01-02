Ратас: волости поняли важность административной реформы

«Важнее всего — гарантировать людям безопасную и комфортную среду проживания, а этого можно успешнее всего добиться при помощи сильных и способных развиваться местных самоуправлений», - сказал Ратас и добавил, что объединившиеся добровольно самоуправления повышают уровень благополучия своих жителей.

По словам премьер-министра, правительство увеличит право принятия решений и финансирования местных самоуправлений.

С началом этого года завершился первый этап административной реформы, где местные самоуправления объединялись по собственной инициативе. Реформу продолжит этап инициированных правительством слияний, в ходе которого предложение объединиться сделают тем местным самоуправлениям, которые не соответствуют критерию минимального размера населения.

Премьер-министр высоко оценил работу тех самоуправлений, которые приложили усилия для достижения цели и нашли общий язык для объединения по собственной инициативе. «Десятилетиями об административной реформе только говорили. Успех процесса добровольных объединений говорит о том, что местные самоуправления видят необходимость реформы и готовы внести свой решающий вклад в региональное развитие».

Второй этап реформы предусматривает, что в течение января региональные комиссии представят правительству обзор местных самоуправлений, которые не соответствуют критерию в 5000 минимального населения. Вслед за этим, не позднее 15 февраля, правительство обратится к этим самоуправлениям с предложением об объединении. До 15 мая местные самоуправления смогут представить свою позицию по предложению правительства. После этого правительство примет окончательное решение.