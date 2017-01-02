Вторник, 3. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English
Мужчина был без сознания

На границе женщину задержали за перевозку африканца в чемодане1

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Пограничники задержали на пункте пропуска испанского анклава Сеута на границе с Марокко женщину, пытавшуюся перевезти в чемодане 19-летнего гражданина Габона, сообщает The Local.

Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на женщину, которая вела себя подозрительно, дожидаясь прохождения пограничного контроля, и нервничала, пишет Rus.Tvnet.

Они подошли к ней и попросили открыть большой чемодан. Там они обнаружили молодого мужчину, который был без сознания от нехватки кислорода. Сообщается, что мужчина был в нескольких шагах от удушья.

Полиция полагает, что женщина была частью группы контрабандистов, перевозящих людей из Африки в Европу. Теперь ей грозит до семи лет лишения свободы.

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