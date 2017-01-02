«Когда я увидел новый болид в аэродинамической трубе, сразу понял, что управлять машинами будет труднее физически. Очень надеюсь, что новые болиды будут серьёзно отличаться от прошлых. Люди хотят видеть, как мы атакуем от начала и до конца гонки, как мы делаем невероятные обгоны. Надеюсь, болиды 2017 года позволят нам сделать это», — приводит слова Хэмилтона F1i.