«Когда я увидел новый болид в аэродинамической трубе, сразу понял, что управлять машинами будет труднее физически. Очень надеюсь, что новые болиды будут серьёзно отличаться от прошлых. Люди хотят видеть, как мы атакуем от начала и до конца гонки, как мы делаем невероятные обгоны. Надеюсь, болиды 2017 года позволят нам сделать это», — приводит слова Хэмилтона F1i.
Хэмилтон пожаловался на новые болиды "Формулы-1"
3. Январь 2017 15:01
Sports.ee
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после того, как впервые увидел болид 2017 года. В новом году вступает в силу новый технический регламент, пишет championat.com.
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