Новый год пожилая пара встретила на пепелище

К тому моменту, когда пожарные примчались в предновогодний вечер в деревню Тоомика, пристройка хутора Вана Палу полыхала открытым пламенем, а жилой дом был наполнен дымом. Хозяев дома не было, помощь вызвала соседка Хейли Метс.

«В семь я вышла из душа, еще посмотрела на часы, пытаясь понять, успею ли к восьми закончить с ужином. Поставила рыбу размораживаться и пошла чистить картошку, - рассказала соседка. – Неожиданно за окном что-то начало взрываться, будто кто-то запускает ракеты. В конце концов, я решила посмотреть, что там происходит. А когда вышла на улицу, сразу увидела, что веранда объята пламенем».

Время было уже 19.20. Взрывались этернитовые плиты, которые по каким-то причинам срывало с крыши, и они летали по всему двору: «Я взяла в комнате телефон и выбежала обратно на улицу. Но номер, по которому нужно звонить, вспомнить сразу не смогла, но в итоге справилась. Это была страшная картина. Как в фильме ужасов. Между бревнами вылезали языки пламени».

Чтобы добраться до места происшествия, спасателям потребовалось время, поскольку дорога в деревне Тоомика оставляет желать лучшего, и тяжелые машины застревали в грязи. Первыми до места добрались добровольцы из Аасакалда, которые тут же бросились тушить жилой дом. Есть мнение, что во многом именно благодаря им удалось избежать самого страшного.

На происходящее отреагировали и спасатели из Кивиыли, Кунда и Раквере. И все же, баня выгорела дотла.

Семейная пара – Тийт и Ээви Ренсер – в тот вечер уехали встречать новый год в Кохтла-Ярве, где хозяйка дома живет зимой. Телефонный звонок находившейся в состоянии паники соседки сначала показался им шуткой. Естественно, они тут же поехали в Тоомика.

«Было жарко. Огромные языки пламени повсюду вырывались из-под крыши, - вспоминает Ээви Ренсер. – Вот такой подарок мы получили на новый год. В смысле, мы его так и не встретили. Слава богу, дом устоял. И что соседка вызвала пожарных».

И хотя на сердце тяжело, пара сохраняет оптимизм и свойственную эстонцам деловитость. «Что тут сейчас думать, зима же, - говорит хозяин дома. – Нужно отскоблить двор от этернита, а это ой-ой-ой. Все почистить, что-то можно собрать, что-то отнести в скупку металла». Да и в баню можно сходить где-то в другом месте.

Тийт не думает переезжать на остаток зимы к супруге в Кохтла-Ярве. «Как я уеду из родового гнезда? Это невозможно, я останусь тут, - пообещал мужчина. – Все свои слезы я уже выплакал, теперь нужно наводить порядок».

«Ой, да что тут теперь плакать, случилось то, что случилось. Главное, что жилой дом остался цел и с людьми все в порядке», - считает Ээви Ренсер.

Последняя пожарная машина уехала с места происшествия за час до полуночи.

По словам инспектора бюро расследований Идаского центра спасения Танеля Сепайыэ, причины возгорания пока неизвестны, но с большой долей вероятности все произошло из-за короткого замыкания. Сначала хозяева подозревали кражу, но рассортировав полусгоревшее добро, обнаружили, что ничего существенного не пропало.

Некоторые добровольцы уже выразили желание помочь хозяевам пострадавшего дома с уборкой. А дочка пообещала к лету организовать родителям новую баню.