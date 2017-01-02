Машина вылетела с дороги и перевернулась: люди остались невредимыми чудом (фото)

По предварительной информации, ехавший на Opel Astra со стороны Рапла в направлении Тюри 79-летний Велло потерял управление, после чего автомобиль вынесло через встречную полосу за пределы дороги. Машина перевернулась через крышу и встала на левый бок.

Работники скорой помощи осмотрели двух находившихся в автомобиле людей. К счастью, они не пострадали. Водитель отделался легкой царапиной. Однако сильно пострадал автомобиль, который теперь будет отправлен в утиль. На машину у пары было оформлено страхование КАСКО.

По словам спутницы Велло, они ехали спокойно и осторожно. Это подтверждает и водитель следовавшего за ними автомобиля, который сообщил, что автомобиль пары ехал со скоростью 30-40 км/ч. Несмотря на это, водитель все же потерял контроль над транспортным средством. На автомобиле были шины, соответствующие требованиям.