«Гуляя по красивому историческому центру, мы завидовали москвичам, но потом узнали, что большинство живут в однообразных и унылых спальных районах, плотно застроенных домами-ульями, чтобы вместить как можно больше народу. Москвичи живут в таких домах и видят их из окон. А если повезет, то окна будут выходить на парк», - говорит один иностранец.

«Французы на своих крохотных балкончиках умудряются создать уютную терраску, где в окружении гераней можно посидеть с газетой и бокалом вина. Русские даже просторную лоджию с хорошим видом превращают в склад. Причем часто сами не помнят, что и зачем там хранят», - делится другой.

Много разных высказываний иностранцев, поселившихся в России, и фотографий смотрим и читаем ЗДЕСЬ.