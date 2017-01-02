Конструкция новых наушников AirPods застрахует владельцев от случайной утери

Правда, оценить труды разработчиков смогут владельцы только следующего поколения беспроводной гарнитуры. В соответствии с патентной документацией, новые AirPods будут держаться благодаря двум магнитам: первый будет размещаться с внутренней стороны уха, второй - снаружи, пишет 4pda.ru.

В патенте говорится, что один магнит будет размещен в корпусе наушника, при этом второй поместят в специальный наружный крючок. Подобное расположение позволит магнитам притягиваться, что снижает риск случайной утери наушника, а также способствует более эффективной позиции размещения гарнитуры в ухе и оптимальному направлению звука.

Разработчики Apple также рассматривают еще несколько вариантов размещения наружного магнита, тем не менее принцип крепления, а вместе с тем и гарантия продолжительного использования беспроводной гарнитуры без риска утери, остаются прежними - технология основывается на работе двух магнитов.