Осужденный за покушение на бывшего полицейского останется в тюрьме

Суд пришел к выводу, что условно-досрочное освобождение Сергея Махова не оправданно, сказала Postimees пресс-секретарь судов Кристина Отс.

В 2011 году суд признал Махова виновным в покушении на Вейко Кулла и приговорил его к 11 годам лишения свободы. В феврале 2011 года Харьюский уездный суд оправдал Махова, посчитав, что его вина не доказана. Таллиннский окружной суд в мае того же года решил иначе и признал вину в покушении на убийство. Государственный суд не принял кассационную жалобу Махова к рассмотрению, и приговор вступил в силу.

И хотя полиция уже давно связывала Махова со стрельбой в Кулла, которая произошла в июне 2002 года, отдать его под суд раньше не получалось, поскольку с 2003 года он отбывал наказание в тюрьме Испании за разбойное нападение на ювелирный магазин.

В 2005 году для проведения следственных действий Махов был доставлен в Эстонию, но в июне 2006 года его отправили обратно, где он продолжил отбывать наказание.

В 2011 году Махов вернулся на родину, и прокуратура предъявила ему обвинение в покушении на убийство Вейко Кулла.

В бывшего комиссара полиции и директора по внутренней безопасности Falck Eesti стреляли 9 июня 2002 года в Таллинне на перекрестке улиц Эндла и Кеэмиа, возле автомойки Petra.

В момент стрельбы в одной с Кулла машине находились его пятилетний сын и 14-летняя дочь, которые, к счастью, не пострадали. Сидевшая рядом с Кулла жена получила ранение в правое плечо, и ее пришлось оперировать.

Во время судебного процесса так и осталось неясным, шла ли речь о неудавшемся заказном убийстве. Сам Кулла после покушения сказал журналистам, что готов лично заплатить, если стрелок свяжется с ним и даст информацию о заказчике.

Пресса писала, что покушение на убийство Вейко Кулла было связано с успешной борьбой Falck Eesti с кражами топлива из цистерн Эстонской железной дороги.