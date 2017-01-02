Как отмечает AsiaOne, решение оказалось предельно недорогим и к тому же эффективным. Шляпы сделали из целых газетных листов, в которых вырезали круглые отверстия для макушек учеников. Низко свисающие поля сужают обзор настолько, что заглянуть в тетрадь соседа по парте невозможно.

Впервые новый метод был опробован в средней школе города Чучжоу. Фотографии из экспериментального класса получили вирусное распространение в китайских соцсетях.

По данным Sina.com, многие участники обсуждения отдали должное остроумному ходу, однако нашлись и те, кто указывал на очевидный психологический дискомфорт, который вызывает у школьников необходимость сидеть в смешных шляпах.

Для Shanghaiist фотографии послужили поводом для рассуждений о возможных мерах противодействия безудержному обману со стороны изворотливых школьников. Издание отмечает, что школам становится все труднее ловить тех, кто списывает, поскольку у учеников идут в ход последние достижения науки и техники, в том числе беспилотные летательные аппараты и шпионское оборудование.​