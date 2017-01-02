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Европа начинает распродажи: читайте, куда в первую очередь стоит отправиться за покупками

Rus.Postimees.ee
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Начиная с декабря как в Европе, так и во всем мире в магазинах и торговых центрах наступает пора скидок.

Портал gazeta.ru поделился советами, куда отправиться на шопинг, чтобы приобрести вещи со значительными скидками.

Германия

Раньше всех зимний "ценопад" начинается в Германии. Одновременно с новогодними декорациями на немецких улицах появляются вывески «SALE». До Нового года больших скидок не бывает, зато в первый понедельник января стартует Winterschlussverkauf — двухнедельный период самых низких цен.

С большой уценкой распродается всяческая новогодняя атрибутика, на ярмарках разливают последний глинтвейн и раздают оставшееся имбирное печенье.

Если вы давно планируете какую-то крупную покупку, то лучше подождать как раз до этого времени. По очень хорошим ценам можно приобрести одежду, обувь, косметику, а также технику надежного немецкого качества.

Швеция

Зимняя распродажа в Швеции стартует сразу после католического Рождества и длится до середины февраля. В Стокгольм съезжается огромное количество туристов и жителей провинций, переполняя всевозможные рынки и торговые центры. В это время не только сложно разобраться в многочисленных акциях, но и сориентироваться в торговом центре, поэтому часто туристам предлагают услугу шопинг-консультанта. По выгодной цене можно приобрести любые товары: скидки растут постепенно, достигая 50–70%. Лучшие предложения можно найти в аутлетах Barkarby и Gekas.

В Швеции распространены магазины и блошиные рынки с предметами интерьера в популярном скандинавском стиле.

Если вы любите лаконичный элегантный дизайн — вам туда. Скандинавский стиль — это не обязательно. За эксклюзивными вещами стоит отправиться в район Эстермальм, известный многочисленными магазинами, где можно найти антикварную мебель и современные дизайнерские предметы.

А еще шведы советуют покупать местную косметику, сделанную из натуральных продуктов. В Швеции можно найти множество магазинов и лавок, торгующих вегетарианскими продуктами, одеждой из натуральных тканей, обувью на подошве из переработанных материалов, натуральной косметикой и прочими экологически чистыми товарами.

Финляндия

Официально зимние распродажи начинаются уже 27 декабря. Ищите на витринах надписи «ale» или «alennus», что означает «сезонная распродажа». Впрочем, стоит иметь в виду: невероятные скидки в 70–80%, которые часто объявляют в магазинах, имеют мало отношения к действительности — по факту они составляют не больше 25–35%.

Действующие скидки больше 50% можно встретить только в январе, правда, к этому времени ассортимент магазинов беднеет.

Если вы планируете приобрести одежду и экипировку для зимних видов спорта, помните, что цена на них зависит напрямую от погоды: чем раньше в этом году теплеет, тем больше скидки. Часто встречаются акции, где третью или четвертую вещь покупатель получает бесплатно, но такие предложения бывает непросто заметить, поэтому стóит смотреть на витрины и ценники внимательнее.

Великобритания

У многих распродажи ассоциируются с беспорядком и столпотворением, но сдержанные англичане ломают этот стереотип. В рождественскую ночь стартуют распродажи в интернете, а с утра — в магазинах, перед которыми зачастую выстраиваются очереди еще до открытия.

В первые две недели скидки в среднем составляют всего 20–30%, однако это не смущает англичан, отправляющихся на распродажи.

Заканчивается период скидок ровно через месяц, то есть 26 января, и к этому моменту они достигают 75%. Выгоднее всего в этот период покупать одежду и косметику из масс-маркета (в недорогих сетевых магазинах) и винтажные вещи, однако всемирно известные бренды класса люкс тоже нередко радуют выгодными предложениями и делают неплохие скидки на коллекции прошлых сезонов.

Канада

В Канаде принято проводить распродажи в декабре, так что к январю сезон скидок заканчивается. Зато начинается время, когда турист может познакомиться с милыми канадскими зимними традициями. Например, с гаражными распродажами, которые устраивают прямо во дворах жилых домов. Это Fleamarket — так в Канаде называют своеобразные блошиные рынки, на которых жильцы предлагают свои товары.

Там можно приобрести весьма интересные сувениры и вещи по низкой цене.

А в торговом центре Bayview Village в Торонто устраиваются распродажи прямо в коридорах. Скидки значительные: от 20 до 70%. Такие акции проводятся с целью избавиться от залежавшегося товара. В некоторых супермаркетах и торговых центрах устраиваются распродажи одного товара: например, сегодня скидка на все виды макарон, а завтра — на консервы. Хочешь не хочешь, а на зиму запасешься и тем и другим.

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