Умный мини-дом: однокомнатная квартира, куда вместились кинозал и комната для гостей

Эта находящаяся в Гонконге квартира площадью 28 м² до ремонта была тесной и узкой, пишет Kodu. Хозяева вложили в ремонт приличную сумму - 130 000 долларов, и архитекторы совершили чудо! Площадь квартиры нисколько не увеличилась, однако благодаря техническим нововведениям она стала гораздо просторнее.

Так, кухонный кран можно легко повернуть на бок и закрыть раковину, установив на ней запасную кровать. Можно выдвинуть раздвижной экран, перекрыть им все кухонное пространство и начать киносеанс.

С помощью раздвижных панелей можно отгородить маленькую комнатку с двуспальным матрасом для гостей, а ванну превратить в мягкий диванчик.

Кладовая сделана под полом, к ней тоже ведет раздвижная панель, а кошачьи миски прячутся в выдвижных ящиках.

Как все устроено в мини-квартире, хорошо видно на видео!