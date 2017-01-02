Болельщики выставили английский футбольный клуб на интернет-аукцион

Автор объявления оценил стоимость всего состава команды в совокупности с ее домашним стадионом в £65,9 тыс., сообщает ТАСС.

«У футболистов команды нет воли и желания побеждать. Они получают бешеные гонорары, в то время как фанаты тратят тяжело заработанные деньги на просмотр игры, которую смело можно назвать душем из фекалий. Помимо денег готов рассмотреть обмен клуба на сломанную газонокосилку или мешок попкорна», — говорится в описании к лоту.

«Ротерхэм Юнайтед» занимает 24-ю строчку таблицы Чемпионшипа, второго по силе дивизиона чемпионата Англии.

В октябре 2016 года бывший футболист «Локомотива» Питер Одемвингие подписал соглашение с клубом. Форвард провел за «Ротерхэм» семь матчей и отметился одной красной карточкой. Его контракт истекает в январе 2017 года.