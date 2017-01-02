С сегодняшнего дня спасатели будут ходить по домам с проверкой

Заместитель генерального директора Спасательного департамента Тауно Сууркиви сказал, что департаменту известно, какие зоны более уязвимы и где с наступлением холодов случается больше всего пожаров с летальным исходом. По словам Сууркиви, туда и будут направлены ресурсы департамента. «Мы решили перераспределить ресурсы команд с двумя бригадами. Мы делаем это впервые. Согласно такому перераспределению, спасатели будут находится в готовности как в пожарном депо, так и в зоне риска. Это поможет в случае необходимости незамедлительно среагировать на происшествие», - разъяснил Сууркиви.

Каждый из нас может внести свой вклад и помочь избежать несчастных случаев с трагическими последствиями. Для этого стоит следовать советам Спасательного департамента и по возможности поделится ими со своими близкими.

Советы Спасательного департамента на предстоящие холода:

Топите умеренно

С наступлением холодом люди начинают интенсивно топить печи, плиты и камины. Спасательный департамент советует топить часто, но не перегружать печку дровами. Вблизи печей и каминов не должно быть мебели, ковров, дров, коробок или других легковоспламеняющихся предметов. Следует помнить и следить за тем, чтобы задвижка печи или камина не была закрыта слишком рано. Если для отопления помещения необходимо использовать электрические радиаторы или обогреватели, это стоит делать разумно. Важно не перегружать электрическую систему различными приборами. Также следует помнить, что электрические радиаторы и обогреватели нельзя накрывать одеждой.

Воздержитесь от курения в квартире

С приходом холодов людей больше времени проводят дома. Спасательный департамент напоминает, что курение в квартире или на балконе опасно для жизни. Особенно опасно курить в кровати. Более половины погибших при пожарах в январе прошлого года погибли от курения в кровати.

Не используйте открытый огонь дня оттаивания замерзших труб

При морозах часто замерзают плохо утепленные трубы. Чтобы избежать такой ситуации, стоит тщательно утеплить трубы, добавив необходимый слой утеплителя. Ни в коем случае нельзя разогревать замерзшие трубы паяльной лампой или другим открытым огнем. Замерзшие трубы можно разогреть специальным обогревателем.

Проверяйте работоспособность дымового датчика

Жизнь спасает только рабочий дымовой датчик! Проверяйте хотя бы раз в месяц, работает ли ваш датчик. При необходимости поменяйте батарейку датчика или отчистите датчик от пыли.