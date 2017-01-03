Вторник, 3. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Большая галерея: отлив века осушил Венецию

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee

Венеция захватил самый сильный за последние годы отлив. Город на воде находится в чрезвычайном положении.

На данный момент уровень воды в некоторых каналах упал на 70 сантиметров. И хотя и в прошлом году можно быть увидеть подобную картину, то, что происходит сейчас выходит за рамки обычного.

В 20 веке в Венеции было построено много канав, чтобы обеспечить местную промышленность водой, но это привело к затоплению города. И хотя в 1960-х года строительство канав запретили, ущерб уже был нанесен. Венеция постоянно страдает от небольших подтоплений, а потому первые этажи старых домов не пригодны для проживания.

Только в прошлом году уровень воды в Венеции семь раз повышался больше, чем на метр. А сейчас начался период без дождей, прилывы-отливы и другие чудеса окружающей среды привели к большому отливу. В каналах стал виден многочисленный мусор, а спасатели не могут попасть во многие места.

Зимой отлив в Венеции – это обычное дело, но никогда он еще не был таким большим. Проблема увеличилась еще и потому, что местные жители не очень много внимания уделяют очистке каналов. В результате этого каналы заполнены толстым слоем земли и мусора.

Исследования показали, что с каждым годом город на один-два миллиметра уходит под воду. В 2003 году во время приливов город начали ограждать от Адриатического моря, чтобы избежать серьезных подтоплений. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАehitamineerakordnekukkunudmõõnnähtusnüüduuringudveneetsia
limon.ee
финансирование здравоохранения
krasotka.ee
Коммерческий текст
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
17:55
Разыскивается Фигаро: на Новый год в Ласнамяэ пропал щенок
17:52
Как правильно замедлить старение: советы по типам кожи
17:39
Маленькая грудь. В чем ее большие преимущества?
17:35
Марин Ле Пен назвала Крым неотъемлемой частью России
17:30
Фото и видео: в Иру легковой автомобиль столкнулся с грузовиком
17:29
Предупрежден – значит вооружен: японский гороскоп на 2017 год
17:23
Секреты обольщения: как заполучить любого мужчину
17:08
Смотри: Елена Воробей показала подросшую красавицу-дочь
17:06
Российский театр превозносит эстонского актера до небес
17:05
«Мерседес» показал первое изображение обновленного GLA
17:00
Эксперт: проблема Роналду в том, что его пик совпал с временем Месси
16:56
Семь признаков, что в 2017-м вам нужно побыть одной
16:55
Скорее смотрите, каким видели 2017-й в диафильме 1960 года
16:55
Видео: лучшие кадры года, снятые на экшн-камеру
16:52
Фото и видео: в Харьюмаа произошла авария с участием грузовика
16:51
Письмо читательницы: я у него - толстая корова или жирная свинья
16:47
Тартуский университет прекращает договор на ремонт университетской библиотеки
16:46
Большая галерея: отлив века осушил Венецию
16:46
Россия обнародовала фамилии четырех отстраненных скелетонистов, включая олимпийского чемпиона
16:40
Как распознать настоящего эстонца: десять неопровержимых признаков от эстонской певицы
Все новости
LimonЦеликом
Как распознать настоящего эстонца: десять неопровержимых признаков от эстонской певицы

Как распознать настоящего эстонца: десять неопровержимых признаков от эстонской певицы

Снимки прямо из родильной палаты: фото родившей в Таиланде 16-летней Сирли Салумяэ разлетелись по Сети

Снимки прямо из родильной палаты: фото родившей в Таиланде 16-летней Сирли Салумяэ разлетелись по Сети

Скорее смотрите, каким видели 2017-й в диафильме 1960 года

Скорее смотрите, каким видели 2017-й в диафильме 1960 года

17:29
Предупрежден – значит вооружен: японский гороскоп на 2017 год
17:08
Смотри: Елена Воробей показала подросшую красавицу-дочь
16:08
Ученый уверен: в октябре 2017 года Земля будет полностью уничтожена‍
15:50
Мужчина, задумайся: девять признаков того, что она несчастлива с тобой в постели
KrasotkaЦеликом
Бой с ленью: девять жестких правил избавления от хлама

Бой с ленью: девять жестких правил избавления от хлама

В США женщина родила близнецов сразу в 2016 и 2017 годах

В США женщина родила близнецов сразу в 2016 и 2017 годах

Семь причин, почему развод прекрасен

Семь причин, почему развод прекрасен

17:52
Как правильно замедлить старение: советы по типам кожи
17:39
Маленькая грудь. В чем ее большие преимущества?
17:23
Секреты обольщения: как заполучить любого мужчину
16:56
Семь признаков, что в 2017-м вам нужно побыть одной
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (1)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Видео-предупреждение: незакрепленный комод привел к несчастному случаю

Видео-предупреждение: незакрепленный комод привел к несчастному случаю

Вопрос читателя: что за ерунда происходит с парковкой в Stockmann?

Вопрос читателя: что за ерунда происходит с парковкой в Stockmann?

Вопрос читателя: что изменит увеличение минимальной зарплаты?

Вопрос читателя: что изменит увеличение минимальной зарплаты? (1)

2. янв
Вопрос читателя: может ли работодатель вынудить меня взять отпуск зимой?
Погода
Разыскивается Фигаро: на Новый год в Ласнамяэ пропал щенок

Разыскивается Фигаро: на Новый год в Ласнамяэ пропал щенок

Галерея: Китай накрыл удушливый смог

Галерея: Китай накрыл удушливый смог

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Фото и видео: в Иру легковой автомобиль столкнулся с грузовиком

Фото и видео: в Иру легковой автомобиль столкнулся с грузовиком

Фото и видео: в Харьюмаа произошла авария с участием грузовика

Фото и видео: в Харьюмаа произошла авария с участием грузовика

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (7)

Таллинн
Галерея: в ходе раскопок у бастиона Скооне обнаружили неожиданную находку

Галерея: в ходе раскопок у бастиона Скооне обнаружили неожиданную находку

Галерея и видео: полиция проводит в Эстонии рейды по отлову нетрезвых водителей

Галерея и видео: полиция проводит в Эстонии рейды по отлову нетрезвых водителей (1)

Культура

Российский театр превозносит эстонского актера до небес

«Необыкновенные приключения Серафимы» покажут в ЦРК

«Необыкновенные приключения Серафимы» покажут в ЦРК

Самые читаемые
С сегодняшнего дня спасатели будут ходить по домам с проверкой
Глава Statoil: ловите момент, с низкими ценами на топливо придется попрощаться(4)
Остался без работы? Получи максимум 1347 евро!
Больной раком Михаил Задорнов срочно вышел на связь с поклонниками
Галерея: в ходе раскопок у бастиона Скооне обнаружили неожиданную находку
Топ комментариев
Путин удивил реакцией на высылку 35 российских дипломатов из США(83)
Новогоднее обращение президента Эстонии Керсти Кальюлайд(40)
В Эстонии обсудят переход на платное здравоохранение(30)
Представитель конгресса США заявил о готовности ввести новые санкции против России(27)
CNN сообщил о первых ответных мерах России на санкции США(24)
Bалюта
USD
0,963 EUR
GBP
1,183 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 03.01.2017
Все валюты
Архив
розыгрыш
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees