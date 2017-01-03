Большая галерея: отлив века осушил Венецию

На данный момент уровень воды в некоторых каналах упал на 70 сантиметров. И хотя и в прошлом году можно быть увидеть подобную картину, то, что происходит сейчас выходит за рамки обычного.

В 20 веке в Венеции было построено много канав, чтобы обеспечить местную промышленность водой, но это привело к затоплению города. И хотя в 1960-х года строительство канав запретили, ущерб уже был нанесен. Венеция постоянно страдает от небольших подтоплений, а потому первые этажи старых домов не пригодны для проживания.

Только в прошлом году уровень воды в Венеции семь раз повышался больше, чем на метр. А сейчас начался период без дождей, прилывы-отливы и другие чудеса окружающей среды привели к большому отливу. В каналах стал виден многочисленный мусор, а спасатели не могут попасть во многие места.

Зимой отлив в Венеции – это обычное дело, но никогда он еще не был таким большим. Проблема увеличилась еще и потому, что местные жители не очень много внимания уделяют очистке каналов. В результате этого каналы заполнены толстым слоем земли и мусора.

Исследования показали, что с каждым годом город на один-два миллиметра уходит под воду. В 2003 году во время приливов город начали ограждать от Адриатического моря, чтобы избежать серьезных подтоплений.