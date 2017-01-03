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Россия обнародовала фамилии четырех отстраненных скелетонистов, включая олимпийского чемпиона

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Олимпийский чемпион 2014 года по скелетону Александр Третьяков, бронзовый призер Игр Елена Никитина, а также Ольга Потылицына и Мария Орлова временно отстранены от соревнований по решению Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова.

"Третьяков, Никитина, Потылицына и Орлова отстранены от участия в соревнованиях до 19 января в соответствии с антидопинговыми правилами", - отметила она.

Основанием для отстранения стало расследование Международного олимпийского комитета в отношении 28 россиян, которых заподозрили в причастности к систематическому нарушению антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи.

Отстраненные скелетонисты лишены возможности выступить на двух ближайших этапах Кубка мира в немецких Альтенберге (6-7 января) и Винтерберге (14-15 января). После двух прошедших этапов Третьяков является лидером Кубка мира.

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков выразил надежду, что ситуация с четырьмя отстраненными российскими скелетонистами разрешится раньше 19 января. "С сегодняшнего дня мы будем в плотном контакте с международной федерацией. Все, что требовалось от нашей федерации, было предоставлено. Мы надеемся, что этот вопрос решится в ближайшее время, ждем результатов от IBSF", - сказал Зубков.

Санкции к спортсменам-скелетонистам применены на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства, составленного под руководством профессора Ричарда Макларена.

Добавим, что на Олимпийских играх в Сочи в скелетоне выступали шестеро россиян - Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Никита Трегубов, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова. Чудинов также стал фигурантом проводящегося расследования, однако к настоящему времени он уже завершил спортивную карьеру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАалександр третьяковелена никитинамария орловаолимпийский чемпион
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