Фото и видео: в Харьюмаа произошла авария с участием грузовика

Пострадавших нет.
Грузовик вылетел с дороги. Движение будет перекрыто, чтобы вытащить его из кювета.
Сегодня, 3 января, около 15.00 на Вильяндиском шоссе в Саустинымме (Харьюмааа) столкнулись грузовик и легковой автомобиль Mercedes-Benz.
Пострадавших нет.
Грузовик вылетел с дороги. Движение будет перекрыто, чтобы вытащить его из кювета.
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