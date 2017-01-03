Фото и видео: в Харьюмаа произошла авария с участием грузовика

Сегодня днем в Пайде на улице Пярну столкнулись микроавтобус Peugeot и легковой автомобиль Toyota.

Полиция ищет свидетелей: кто врезался в припаркованную у отеля Toyota? (фото)

Полиция просит помощи очевидцев ДТП, которое произошло в Тарту в новогоднюю ночь.

Пьяный водитель на машине протаранил три автомобиля

В Пярнумаа пьяный мужчина 30 декабря нарушал спокойствие местных жителей и протаранил на машине припаркованные возле квартирного дома автомобили.

На Apple подали в суд из-за ДТП, в котором погиб ребенок

Семейная пара из американского штата Техас подала в суд на Apple, утверждая, что одно из мобильных приложений корпорации послужило причиной ДТП, в котором погиб их ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC.

В Ида-Вирумаа два автомобиля вылетели в кювет

Вчера в Ида-Вирумаа произошло два ДТП, в результате которых в кювет вылетели два автомобиля.

Фото и видео: в Мустамяэ нетрезвый водитель спровоцировал ДТП

Сегодня вечером около 18 часов в Таллинне на Сютисте-теэ столкнулись два легковых автомобиля. Водитель одного из транспортных средств находился в состоянии алкогольного опьянения.

Черный год в дорожном движении

2016 год стал самым одним из самых мрачных в дорожном движении Эстонии – на сто человек больше, чем в прошлом году, получили травмы различной тяжести, а погибло – аж в четыре раза больше участников движения.