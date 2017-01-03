«Мерседес» показал первое изображение обновленного GLA

После рестайлинга у вседорожника поменяется радиаторная решетка, фары и передний бампер. Об изменениях кормы, интерьера и моторной гаммы никакой информации пока нет, пишет motor.ru.

Летом 2016 года компания Mercedes-Benz опубликовала документ, который содержал план по запуску новых моделей автопроизводителя. В нем было указано, что в 2017 году «Мерседес» покажет обновленный седан S-класса, кабриолет E-класса, а также купеобразную версию GLA.

Позже Mercedes-Benz опубликовал другой документ, где GLA Coupe заменили на обновленный GLA. Тогда же сообщалось, что новый купеобразный кроссовер немецкой марки дебютирует в 2019 году, а в его основу ляжет не рестайлинговая версия GLA, а вседорожник второго поколения.