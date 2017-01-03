Российский театр превозносит эстонского актера до небес

«По просьбе зрителей мы вернули постановку «Зойкина квартира», в которой играет актер Русского театра Эстонии Владимир Антипп», - сообщил театр в своем годовом отчете, называв это одним из самых главных событий.

Играть в театре «У Моста» Владимира Антиппа пригласил художественный руководитель и режиссер театра Сергей Федотов, который весной представил эту же постановку пьесы Михаила Булгакова и таллиннским зрителям.

«Актеры нашего театра, играющие на одной сцене с легендарным актером из Эстонии, чувствуют, что такое настоящий театр, и что значит посвятить театру всю свою жизнь», - сказал Федотов российской прессе.

В обновленной постановке, действие которой происходит во времена НЭПа, Владимир Антипп исполняет роль Бориса Семеновича Гуся, директора треста тугоплавких металлов. Его персонаж - завсегдатай борделя, который предприимчивая гражданка Зоя Денисовна основала в своей квартире.

Местная пресса также тепло отзывается о Владимире Антиппе. Например, газета «Деловой Интерес», в своей резенции на спектакль Федотова отметила, что Гусь в исполнении Антиппа непривычно эмоционален для пермского зрителя, однако этот ход режиссера по–своему гениален и абсолютно оправдан.

В теленовостях постановку Сергея Федотова называют эстонско-русским экспериментом и выражают надежду на то, что в конечном итоге и политические отношения между странами потеплеют.

Пермский театр «У Моста» является первооткрывателем в России ирландского драматурга Мартина МакДонаха, за это театр стал лауреатом «Золотой Маски». В 2012 году театральные постановки «У Моста» можно было увидеть и в Таллинне.